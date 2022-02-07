موسم الرياض على موعد مع الضحك.. ونفاذ تذاكر مسرحية "أحفاد ريا وسكينة"

الحماس على أشده، فمن المقرر عرض مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" على مسرح بكر الرشدي في بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك بين تاريخي 9 فبراير إلى 12 فبراير.



نفاذ تذاكر مسرحية "أحفاد ريا وسكينة"

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أن جميع تذاكر المسرحية نفذت، فالجميع يوَّد معرفة حكاية ريا وسكينة وكيف أنهما لا تعرفان كيفية ارتكاب جريمة قتل.

وطرحت 5 فئات لأسعار تذاكر العرض المسرحي، وتبدأ بـ 110 ريال سعودي، وقد تزيد إلى 150، 200 و300 ريال سعودي، وتبلغ سعر تذكرة الـ «VIP» لـ450 ريال سعودي.







أحداث مسرحية "أحفاد ريا وسكينة"



وتدور أحداث المسرحية حول شقيقتان تدعيان "لوسي" و"بوسي"، تتعرضان لازمة نفسية بعد وفاة والدهما حيث يستولي عمهما على ممتلكاتهما كاملة. ولا تقف الأمور عند هذا الحد، إذ تتعرض إحدى الشقيقتين إلى موقف صعب حينما يتركها خطيبها ويتزوَّج فتاة أخرى، فتقرر هي وشقيقتها على قتله وإخفاء جثته.

أبطال مسرحية "أحفاد ريا وسكينة"



المسرحية من بطولة محمد أسامة الشهير، وياسمين رئيس، ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد، وأشرف على تأليف العمل مصطفى حسني وأحمد شاكر، وعملية الإخراج سامح بسيوني، وبشأن الإشراف الفني هادي الباجوري، أما الأزياء حسن مصطفى وسماح سعيد.