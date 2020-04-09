نادين نسيب نجيم: تعبت من "الغندرة والتلميح".. فيديو!

شاركت الممثلة اللبنانية "نادين نسيب نجيم" فيديو لها من حسابها في تطبيق تيك توك وهي تقلد الممثلة السورية "سامية الجزائري".

الفيديو الطريف كان من المسلسل السوري الشهير "جميل وهناء"، إذ من المعلوم أن شخصية "أم محمود" كانت معجبة بشخصية الأستاذ جميل ضمن إطار كوميدي، وحقق الفيديو أكثر من 1.5 مشاهدة عبر حساب نادين في إنستغرام.

في نفس السياق، كانت قد واجهت نادين سلسلة من الانتقادات لانضمامها لبرنامج تيك توك، إذ إعتبر البعض أن الفيديوهات التي تشاركها ليست طريفة ، لكن ذلك لم يوقفها وتابعت مشاركة الفيديوهات التي تحقق مشاهدات عالية عبر حساباتها وتفاعل كبير.

أما فيما يتعلق بمسلسلها الذي سيجمعها بـ قصي خولي والذي كان سيعرض في الموسم الرمضاني القادم 2020، فقد تأجل عرضه بسبب عدم انتهاء الكاست من تصوير مشاهدهم على أثر الحجر الصحي، كما أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب اعتذرت عن غناء التتر الخاص بالمسلسل واختارت غناء تتر مسلسل يسرا القادم.



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