ناصر القصبي عن مسلسله في رمضان: "تحدينا الظروف لرسم الضحكة على وجوه المشاهدين"

نقلت بعض وسائل الإعلام السعودية تصريحات جديدة للفنان الكوميدي ناصر القصبي والذي علّق فيها على مسلسله الجديد "مخرج 7" والمقرر أن يخوض من خلاله غمار السباق الرمضاني لهذا العام على شاشة إم بي سي.

وأوضح الفنان السعودي ناصر القصبي في تصريحاته بعض التفاصيل عن مسلسله الجديد في رمضان وقال: " العمل الجديد هو عبارة عن حلقات متصلة منفصلة، تناقش كل منها موضوعًا مختلفًا".

وأضاف: "على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها العالم بسبب أزمة كورونا التي انعكست على الجميع، إلا أننا تحدينا هذا الظرف مع فريق عمل جميل تجمعه الألفة والمحبة، وذلك من أجل رسم الضحكة على وجوه المشاهدين الذين نعدهم بعمل متميز كما في كل عام، ونأمل أن نكون عند حسن ظنهم".

ويشترك في العمل مع الفنان ناصر القصبي كلًا من حبيب الحبيب، راشد الشمراني، ريماس منصور، أسيل عمران، إلهام علي، عبدالمجيد الرهيدي، علي الحميدي، هبة الحسين.

وتدور الأحداث حول شخصية دوخي "ناصر القصبي" وهو أب وموظف حكومي من الطبقة الوسطى، يمضي وقته بين عمله في استلام شكاوى العملاء بمؤسسة حكومية، وبين بيته وعائلته، ويسلط العمل الضوء على التحولات التي شهدها المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة، وانعكاساتها على العلاقات الاجتماعية والعائلية بشكل عام، وما يحمله ذلك من تحديات تواجه عائلة دوخي بشكل خاص، بموازاة المشكلات التي تواجهه في عمله من شكاوى العملاء وأوامر مديرته الصارمة، ومدى قدرته على مواكبة التكنولوجيا.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: