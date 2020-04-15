رحمة رياض تثير غضب الفتيات بتعليقها عن خيانة الرجل.. فيديو!

"بسامح الرجل الي بخون"!

كلمات قليلة كانت كفيلة بتعرض الفنانة العراقية "رحمة رياض" لهجوم من رواد السوشال ميديا وبالأخص الفتيات.

تصريح رحمة جاء مع الفاشينيستا "نهى نبيل" عندما تحدثت عن الخيانة من الرجل وأنها تسامحه، إلا أنها أمس خلال بث مباشر عبر إنستغرام مع مقدم البرامج اللبناني "محمد قيس" أكدت على الموضوع بعدما أبدى الأخير إعجابه بها على هذا التصريح.

رحمة أضافت أن الجميع معرض للغلط وإذا عاد الرجل لي وهو معتذر لما لا أسامحه، فهو قد يكون صادقاً ولا يكرر هذه الفعلة في حال كان الموضوع فقط عبارة عن نزوة، أما في حال كانت علاقة طويلة فسيكون لي تصرف آخر على الأغلب.

الجمهور بدوره اعتبر أن تعليق رحمة على الموضوع ما هو إلا دعم للرجل والخيانة، وكان تعليق الفتيات على الموضوع بـ "الي بخون مرة بخون 100 مرة"، وأضافوا لو كان الموضوع بالعكس وأن الفتاة هي الخائنة لا المجتمع ولا الرجل سوف يسامحها وسوف تتدمر حياتها الاجتماعية.



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