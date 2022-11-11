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نجم مسلسل The office يغيّر اسمهالى "هطول الأمطار وموجة الحرارة المتطرفة"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 11 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 07:11
The office
The office

أثار النجم الهوليوودي الشهير راين ويلسون الذي اشتهر بشخصية دوايت في المسلسل الكوميدي الشهير The office جدلًا كبيرًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك عندما أعلن عن تغيير اسمه  بشكل رسمي وقانوني، إلى اسم غريب جدًا وغير متوقع.

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راين ويلسون نجم The office يعرّف عن نفسه رسمياً 

انتقل النجم الهوليوودي الشهير راين ويلسون الى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للإعلان رسمياً عن تغيير اسمه إلى "هطول الأمطار وموجة الحرارة المتطرفة في الشتاء"، Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson.

واعلن نجم مسلسل The Office عن هذا الخبر في محاولة منه لجذب اهتمام الناس حول مشكلة تغير المناخ والترويج لعمل مجموعة الاستدامة  Arctic Basecamp.

وظهر راين ويلسون في مقطع فيديو نشره عبر حسابه وهو يحمل بطاقته الشخصية وعلق قائلًا: "أنا راين ويلسون، او أريد ان أقول موجة الحرارة وارتفاع مستويات البحر والمطر يتساقط ويجب علينا فعل شيء حيالها ويلسون؟".

The Office

وتابع النجم الشهير: "ما يحدث في القطب الشمالي لا يبقى في القطب الشمالي بل سيؤثر على العالم كاملًا"، كما كشف أنه لم يستطع عرض اسمه الكامل على "تويتر" بسبب التقييد الذي فرضه ايلون ماسك على التطبيق.

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واعتبر الجمهور أن النجم الذي اشتهر بشخصية دوايت يشبه الخصية التي قدمها في العمل بسبب اختياره هذا الاسم، حيث انه جسد شخصية مثيرة للجدل وغريبة الأطوار في العمل.

نبذة عن مسلسل The Office

هو مسلسل أمريكي يدور في اطار كوميدي حول مجموعة أشخاص في مقرّ شركة متخصصة في بيع الورق ويتناول العمل علاقة مجموعة من الزملاء مع بعضهم وعلاقتهم بمديرهم المثيل للجدل مايكل سكوت الذي جسد دوره ستيف كارل.

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