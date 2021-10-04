هيا كرزون الشقيقة الصغرى لـ ديانا كرزون تستعد لدخول القفص الذهبي بهذا التاريخ!

فاجأت مشهورة السوشال ميديا هيا كرزون الشقيقة الأصغر للفنانة ديانا كرزون الجمهور بفيديو ترويجي أظهرها وهي ترتدي الفستان الأبيض.

هيا كرزون والتي شاركت الفيديو عبر حسابها الرسمي في انستقرام أرفقته بتعليق "08-10-2021"، وظهر في الفيديو شاب إلى جانبها لكن لم يتم تصويره بشكل واضح. الملفت أن الجمهور والمشاهير بدورهم وجهوا التهاني لـ هيا مؤكدين أن الموضوع هو زواج، أما شقيقتها زين فشاركت تعليق يحتوي عدة ايموج من دون أي كلمة.

البعض خمن أن الأمر ما هو إلا فيديو كليب أو دعاية لعلامة تجارية معينة وان هيا استقصدت إثارة الجدل حالياً لكي تلفت الإنتباه وتزيد من حماس الجمهور حول مشروعها القادم.

هيا كرزون بإطلالة جريئة!

هيا كرزون منذ أيام كانت قد أثارت الجدل بشكل كبير بعد مشاركة صُور جديدة لها أظهرتها بلوك جديد، وكان من بين التعليقات المتداولة على صُورها "للأسف الشهرة بتخلي الواحد يبيع كل شي أولها الدين والشرف".. وتابع آخر "كل ما فيكي بتشلحي استمري".. وجاء في تعليق أحدهم "لو تشلحي احسن ليش مغلبه حالك".

هيا كرزون تستعرض أباطها!

الأخت الصغرى لعائلة كرزون كانت منذ أشهر قد شاركت فيديو غريب وجريء في نفس الوقت والذي كان رد على إحدى المتابعات التي علقت بـ "انتبهي للتفاصيل"..قاصدتاً منطقة تحت الذراع أو الأباط، لترد هيا وهي تستعرض المنطقة أثناء القيادة وتعلق بـ "ركزتي بالتفاصيل عزيزتي.. وهاد هون وبر لأنو أشقر ما بشيلوا"...

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