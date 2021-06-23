وائل كفوري يدخل القفص الذهبي مُجدداً...تعرفوا على العروس!

إنتشرت أخبار منذ دقائق حول خطوبة الفنان اللبناني وائل كفوري من فتاة خارج الوسط الفني بحفل بسيط إقتصر على العائلة.

الخبر تم إرفاقه بالصُورة الأولى لخطيبة وائل والتي هي سيدة من مدينة القبيات في محافظة عكار شمال لبنان وهي من سكان بيروت، وبحسب المتداول أن إسمها شانا عبود والزواج بحسب الإعلامية هنادي عيسى قد يكون خلال شهر سبتمبر.

طلاق وائل كفوري !

يذكر أن قصة طلاق كفوري وبشارة كانت حديث الصفحات الفنية والجمهور الذي صُدم بتعليقات زوجته حول أنه كان يضربها واستدعى الأمر دخولها للمستشفى، وأنه منع النفقة والتي تصل لـ 3 آلاف دولار في الشهر عن ابنتيه أو بالأحرى يقوم بتأخيرها إلى أول عشر أيام من الشهر الجديد.

بدوره وائل رد وقتها أنه لا يكترث بالكلام الذي يُقال ولا أحد يستطيع الاقتراب من ابنتيه ولاقى دعم جماهيري من أهل ضيعته الذين علقوا منشورات تعبر عن ثقتهم بابن ضيعتهم. يذكر أن الثنائي كانا قد تزوج لمدة 9 سنوات وكان وائل قد أخفى الخبر وهوية الزوجة طوال تلك الفترة حتى حدث الطلاق وقررت أنجيلا الظهور للميديا.

آخر أعمال وائل كفوري !

وائل يعيش حالياً نجاح أغنية "كلنا مننجر" من مسلسل "داون تاون" والتي حقق من خلالها أكثر من 22 مليون مشاهدة عبر يوتيوب. المسلسل من بطولة النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، كارمن لبس، سارة أبي كنعان، ومن إخراج زهير قنوع، وبهذا العمل تكون هذه المرة الأولى التي يقدم فيها وائل شارة مسلسل رغم مشواره الفني الطويل.



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