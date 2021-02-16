هاندا ارتشيل تشتري فيلا بـ10 ملايين ليرة تركية.. وتقاضت هذا المبلغ في 4 شهور!

تعد النجمة التركية هاندا أرتشيل واحدة من ابرز الوجوه بالساحة الفنية في الوقت الحالي، ليس فقط بتركيا بلى حتى عند العرب. وقد بدأ نجمها بالسطوع بعد ظهورها بمسلسل "بنات شمس" الذي جسدت فيه دور "سيلين".

بطلة مسلسل "أنت اطرق بابي" واصلت نجاحاتها المتتابعة ليس فقط في بحصولها على بطولة عدد من المسلسلات، بل على لقب أجمل إمرأة بالعالم لعام 2020. كما أصبحت الوجه الدعائي لعدد من الماركت التركية.

“How happy is the blameless vestal's lot! / The world forgetting, by the world forgot / Eternal sunshine of the spotless mind! / Each pray'r accepted, and each wish resign'd.” #sençalkapımı https://t.co/uHEmFv0fMj pic.twitter.com/Hwi2uIzCQp — aiM (@Mia_TBS) February 15, 2021

نشر حساب تركي على انستغرام أن الجميلة التركية قد كسبت 3.5 مليون ليرة تركي أي ما يقارب الـ 502000 دولار أمريكي من الإعلانات فقط خلال الـ 4 أشهر الماضية.

زعمت أن هاندا كسبت 1.5 مليون ليرة تركية من إعلان لماركة ملابس تركية، وحصلت على 2 مليون ليرة تركية من إعلانها لمعجون الأسنان.

وقد ذكرت الصفحة أن ارتشيل تكسب بالحلقة الواحدة من مسلسلها "أنت اطرق بابي" 60 ألف ليرة تركي أي ما يساوي 8604 دولار أمريكي. وبالشهر 240 ليرة تركية أي 34.416 دولا أمريكي.

بحسبة بسيطة تقاضت النجمة عن مسلسلها للحلقة 32 التي ستعرض الأسبوع المقبل 1.920.000 مليون ليرة تركية بما يعادل 275.336 دولار أمريكي.

هاندا صاحبة 27 عام التي اشترت مؤخرًا فيلا زجاجية من طابقين بسعر 10 ملايين ليرة تركية، عقدت اتفاقية سرية مع الشركة المعمارية التي تولت ديكور منزلها.وموجب هذا العقد، لن تتمكن الشركة المعمارية من مشاركة موقع أو ديكور منزلها.

وزعم أنها وضعت شرطًا جادًا للتعويض اذا في حال أخلت الشركة المعمارية التي جددت منزل هاندا مقابل مليون ليرة، لها الحق في استعادة جميع الأموال التي دفعها مقابل الديكور.

رغم حذرها للحفاظ على سرية موقع منزلها إلا أنها شاركت صورة من منزلها الجديد مع متابعينها عبر انستغرام، وأعلنت من خلالها انتقالها إلى بيت جديد.

يذكر أن وصل عدد متابعين هاندا عبر انستغرام إلى 19.3 مليون متابع.

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