هاندا ارتشيل تشتري فيلا بـ10 ملايين ليرة تركية.. وتقاضت هذا المبلغ في 4 شهور!

تعد النجمة التركية هاندا أرتشيل واحدة من ابرز الوجوه بالساحة الفنية في الوقت الحالي، ليس فقط بتركيا بلى حتى عند العرب. وقد بدأ نجمها بالسطوع بعد ظهورها بمسلسل "بنات شمس" الذي جسدت فيه دور "سيلين".

بطلة مسلسل "أنت اطرق بابي" واصلت نجاحاتها المتتابعة ليس فقط في بحصولها على بطولة عدد من المسلسلات، بل على لقب أجمل إمرأة بالعالم لعام 2020. كما أصبحت الوجه الدعائي لعدد من الماركت التركية.

