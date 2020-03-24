هذه الطفلة أصبحت اليوم ممثلة شهيرة..هل عرفتموها؟

بعيدًا عن فيروس الكورونا وحتى لا يبقى الجميع في حالة قلق ومتابعة لنفس الأخبار، قررت إحدى الفنانات الشهيرات أن تتحدث في شيء مختلف تمامًا بهدف الترفيه عن الجمهور وإخراجه من حالة الملل خاصة وأن الجميع حاليًا في الحجر المنزلي لمواجهة انتشار المرض، وكانت هذه الممثلة هي النجمة التونسية هند صبري.

وقامت هند صبري بمشاركة جمهورها على موقع إنستغرام، صورة لها وهي في طفولتها وعادت بالذكريات إلى الوراء كثيرًا عندما كانت تبلغ الـ6 سنوات تقريبًا، وشجعت الجميع على مشاركة صور الطفولة خاصتهم وتركت تعليقًا قالت فيه: " تحدي الملل .. لازم نقعد في البيت .. كلنا . كلنا عندنا صور من الطفولة ممكن نرجعلها أنا بدأت بصورة غالبًا في فرح أو عيد .. ورونا صوركم".

الجدير بالذكر أيضًا أن هند صبري كانت إنضمت إلى مبادرة "تحدي الخير"، وأعلنت أنها قبلت تحدي النجم عمرو يوسف في الخير وتكفلت بـ١٠٠ أسرة مصرية من متضرري وباء كورونا، كما انضم إلى هذا التحدي نجوم آخرين مثل ريهام حجاج وأنغام وغيرهم.

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