هذه الطفلة أصبحت اليوم ممثلة شهيرة..هل عرفتموها؟

#تحدي_الملل .. لازم نقعد في البيت .. كلنا . كلنا عندنا صور من الطفولة ممكن نرجعلها ❤️ أنا بدأت بصورة غالبًا في فرح أو عيد .. ورونا صوركم 😄 أتحدى @salmaabudeif @kindalloush @mennagram و @amryoussefofficial Merci @rihab.mekni93 pour la photo ❤️ #stayhome #خليك_بالبيت #خليك_فالدار #covid_19

A post shared by هند صبري (@hendsabri) on Mar 23, 2020 at 11:51am PDT