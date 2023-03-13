هكذا باركت أصالة للملكة رانيا بزواج ابنتها الأميرة إيمان

هنَّأت الفنانة السورية أصالة نصري ملكة الأردن رانيا العبدالله بزواج ابنتها الاميرة إيمان من الشاب الفنزويلي جميل ألكساندر ترميوتس.

أصالة تبارك للملكة رانيا بزواج الأميرة إيمان

وأعادت أصالة مشاركة الفيديو الذي شاركته الملكة رانيا عبر حسابها في "إنستغرام"، الذي يوثق لقطات لطيفة وجميلة لحفل الزفاف، وأرفقته بتعليق كتبت فيه: "فيه أفراح بتفرّح وهالصّوره بتحمل بتفاصيلها بساطة نبلاء ورقيّ ملوك .. بندعي لهم بكلّ السّعاده ترافق طهرهم".

وتابعت: "الله يحفظ المملكة الأردنيّه الهاشميّه وجلالة الملك عبد الله بن الحسين والملكه رانيا الإنسانه القريبه من قلب كلّ العرب وكلّ شعب الأردن الطيّب الحبيب .. الله يبارك بيوت الطيبين بالمحبّه والرّضا".

أحلام تبارك للملكة رانيا

بدورها، باركت الفنانة الإماراتية للزوجين في تغريدة شاركتها عبر حسابها في "تويتر"، كتبت فيها: "اجمل عروس ، تبارك الرحمن ألف مبروك لجلالة الملك عبدالله الثاني و جلالة الملكة رانيا ... ألف مبروك لسمو الاميرة إيمان ..زواج مبارك ان شاءالله .. الله يديم الأفراح على الاردن الحبيب".



