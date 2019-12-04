هند صبري تحصد نجاحات فيلمها الأخير "نورا تحلم"!

ما يزال الفيلم السينمائي "نورا تحلم" من بطولة "هند صبري" يحقق نجاحات ملحوظة وكبيرة منذ وقت إطلاقه في صالات العرض.

ويروي الفيلم قصة حقيقية لامرأة من الطبقة العاملة تواجه تحديات الحياة بعد سجن زوجها ونظرة الناس لها وتغير سلوكها وتصرفاتها بعد خروج زوجها من السجن.

وحَصد الفيلم أول جوائزه الفنية من مهرجان الجونة السينمائي، ثم من مهرجان " Saint Jean de Luz" في فرنسا، وجائزة أفضل فيلم في مهرجان بوردو الدولي للسينما المستقلة، أيضاً توج الفيلم بجائزة التانيت الذهبي وتوجت هند صبري كأفضل ممثلة عن دورها في نفس الفيلم. الفيلم الذي ما زال يحقق إيرادات عالية فاز أول أمس بمهرجان الفيلم الدولي بمراكش، وشكرت هند من جهتها الجمهور والنقاد وتمنت أن يعرض الفيلم في جميع الصالات العربية.

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يذكر أن العمل من إخراج وتأليف هند بو جمعة، ويشارك هند البطولة "لطفي العبدلي، وحكيم بو مسعودي" إضافة إلى نخبة من النجوم.

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