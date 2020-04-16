هيفاء حسين تتعرض لموقف محرج على اللايف.. وهل خضعت لعملية تجميل؟

تعرضت الممثلة البحرينية "هيفاء حسين" إلى موقف محرج أثناء تواصلها عبر لايف إنستغرام مع جمهورها، إذ أثناء متابعتها للتعليقات فوجئت بتعليق من والدتها الموجودة في البيت معها جاء فيه "ولدك على كتفي، خلصي بسرعة"!

وتسأل البعض إذا ما كانت قد أجرت عملية تجميل لأنفها لأنه بدى منتفخ قليلاً، إلا أن ما لا يعرفه الكثيرون أنه في بعض حالات الولادة ينتفخ أنف الأم لمدة تتراوح من 4-6 أشهر، وهو ما أكدته هيفاء منذ لحظة ولادتها إذ ظهرت علامات الانتفاخ على أنفها بشكل واضح في الأيام الأولى.

هيفاء أجابت على تساؤلات حول إذا ما كانت ستشارك صور توأمها مع الجمهور أنها ستفعل ذلك عندما يكبران قليلا، لأنهما الآن ما زالا في عمر صغير جداً.

​

يذكر أن هيفاء رزقت بتوأم من زوجها الإماراتي الدكتور حبيب غلوم بعد زواجهما الذي حدث في عام 2010، ولها إبن يدعى "سعد" من زواجها الأول الذي لم يتكلل بالنجاح.

للمزيد من قسم الترفيه:

يارا "جرب نار الغيرة".. ما القصة؟

فارس كرم دخل القفص الذهبي مع هذه الفتاة.. وهذا الفنان أحيا الزفاف!

بسبب كورونا: مي عز الدين خارج ماراثون الدراما الرمضانية