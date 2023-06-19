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هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية.. وتبدو في العشرينات من عمرها

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 19 حزيران / يونيو 2023 - 08:57
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد أحدث ظهور لها بإطلالة صيفية أنيقة.

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هيفاء وهبي بإطلالة صيفية

في التفاصيل، شاركت هيفاء وهبي متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" سلسلة صور من أحدث جلسة تصزير خضعت لها، ظهرت فيها متألقة بفستان صيفي باللون الكرميدي جاء بقصة ضيقة وبسحاب أمامي طويل، وتميَّز بشيالات سباغيتي رفيعة.

وأكملت وهي إطلالتها  بمجموعة من المجوهرات الألماسية، وصفف شعرها على شكل تموجات رفيعة أسدلته على جانبي كتفها، فيما ارتكز مكياجها على الدرجات الترابية الممتزجة مع البرونزية.

 

هيفاء وهبي

 

وحملت وهبي حقيبة يد معدنية مصنوعة يدويًا، يبلغ سعرها مايقارب الـ1300 دولار.

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وأرفقت وهبي الصور بتعليق كتبت فيه: "Xoxo"، وأضافت هاشتاغ "الصمت عنيف".

ولفت الكثيرون إلى أن هيفاء عادت بالزمن إلى الوراء، إذ بدت في العشرينات من عمرها رغم أنها في عقدها الخامس، فكتبت إحداهن: "هيفاء شنو هلشباب والجمال منو المركز الي يشتغلك ورجعك ٢٠ سنه ليورا"، وأضافت أخرى: "53 والله انا الي عمري".

كلمات دالة:هيفاء وهبي

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