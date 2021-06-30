والد حسام حبيب يوجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب ويتهمها بالسرقة!

ما يزال خبر فضيحة والد حسام حبيب الحدث الأبرز بعد مرور أيام من تسريب التسجيل الصوتي الذي كان ضد زوجة ابنه شيرين عبد الوهاب.

حساب عبر تطبيق انستقرام نشأ حديثاً بإسم والد حسام حبيب مع منشور طويل جاء فيه:

"أنا بشكر الاعلاميه نضال الاحمديه انها ساهمت ولو بطريق غير مباشر في عوده الابن الضال واخيرا نطق وانا فرحت فرحه اللواء با ابنه لما نطق في فيلم الداده دودي في لحظه خسف القمر حسام وانجزب لشمس النجمه زوجته واصبح من المجازيب ساب مدرسته ورمي كراسته وانشغل بيها ومشاكلها واعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعه واستسلمفي ظل هذه النجوميه والقبول الالهي وحب الناس الطاغي لزوجته في عشق لم يحدث من ايام ام كلثوم وهيا تستحقه عن جداره واصبح من مجازيب شيرين واهتم بعملها ونسي عمله"

وتابع بـ "بس انا بفكر نجمت مصر والعالم العربي الاولي اللي انا من عشاق فنها وعدها ليا قبل جوازهم انها لن تقبل بنجوميه اقل منها لزوجها وان لم يكن اكتر منها كمان وانتي با اعترافك ان الراجل ده اعطي ولم ياخذ طوال ثلاث اعوام ونصف انا بطالبك بوعدك رجعيه لجمهوره مش اكتر وفرغيه لعمله وكفايه عليه اربع سنوات من الغياب وان كنت لا ابرئ حسام من هذا الاختفاء لانه مش معني انه مهتم بمشاكل عمل زوجته ان يهمل عمله دي حجه البليد الكسول"

واضاف "اما عن نفسي فا اسف لكل ما بدر مني وماينفعش واحد في ماكنتي ولاسني ينقاض لالعاب السيده نضال وهوايتها في تدبير المؤمرات علي العموم المسامح كريم وبقولها ان مجرد النشر بدون موافقه السخص جريمه من جرائم الانترنت وتصل عقوبتها في مصر لثلاث سنوات سجن بس انا ها اشتكيكي في محكمه حسبيا الله ونعم الوكيل وافوض امرى الي الله لاني اتعودت لما باخد حقي با ايدي ربنا بيديني علي قد ايدي ولما بفوضه بيديني علي قد ايده هوة والمره الجايه مش عايزينك تتعبي نفسك وتقعدي سته اشهر في الاعداد انتي بس قوليلي واي خدمه واي فضائح واخيرا انا لكل هذه الضجه وكل هذه الآلام التي سبتتها اقرب الناس ليا بسبب عجوز خرف بحكم السن"

فضيحة والد حسام حبيب!

الأمر بدأ بعد أن ضجت الصفحات الفنية بتسجيل صوتي مُسرب لوالد الفنان حسام حبيب والذي هو زوج الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب. وجاء في التسجيل الصوتي المتداول أن حسام يخطط للزواج بفتاة أخرى أصغر عُمراً من شيرين لأنه يرغب بإنجاب الأطفال وهي لم تعد قادرة على الإنجاب. كما أن والد حُسام وصف زوجة ابنه بأنها مزاجية ودائماً ما تبدي مللها من حسام والأطفال وحياتها. وتابع والد الفنان أن شيرين غير مُستقرة نفسياً ووصفها بـ "الفتاة الشعبية" وأن حسام يدير كافة حساباتها البنكية من دون الرجوع لها وأنه يسرق مبالغ مالية من الحساب.

طلاق شيرين عبد الوهاب!

منذ أشهر عاش الوسط الفني صدمة كبيرة بعد انتشار أخبار عن انفصال شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب بعد أن سرق الأخير أموالها. وفي التفاصيل، شيرين لاحظت تلاعبًا في أرصدتها المصرفية وحركة غريبة غير مبررة ليتبين لاحقاً أن حسام قام بسحب مبالغ مالية من دون أن يعطي خبر لـ شيرين بحكم أنه يملك توكيلًا ماليًا منها. شيرين وبحسب صحيفة "جي بي سي نيوز" لم تلتزم الصمت هذه المرة ولم تتجاهل الأمر كما اعتادت أن تفعل وسارعت بطلب الطلاق وستعلن عن الأمر رسمياً قريباً. ومع تداول الخبر بشكل كبير علقت شيرين ببساطة بتغريدة جاء فيها ""السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير"!

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