الإعلامية المصرية سميحة ابو زيد

توفيت يوم الأحد الماضي الإعلامية المصرية سميحة أبو زيد بعد صراع مع المرض، وصدمت وفاتها عددا كبيرا من أصدقائها وزملائها في الوسط الإعلامي.

فيما تناقل عدد كبير من متابعيها ومحبيها آخر ما نشرته عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث طلبت الراحلة أبو زيد من متابعيها الدعاء لها قائلة: "معاكم بقي في دعواتكم النهاردة، افتكروني".

وقبلها كانت الراحلة أبو زيد قد كتبت عبر حسابها رسالة قالت فيها: "إلى الله: ثم إنهم حدثوني عن إن الأرض ضيّقة جدًا. وأن الأيام تزداد صعوبة. وأن الحياة فقيرة جدا. وأن الحظّ يده قصيرة. وأن الأصدقاء يتناقصون. وأنا حدّثتهم عنك. عن سعة فضلك. وديمومة عنايتك. وعظمة جودك وكرمك. فأرني يا الله ما تقرّ به روحي. واشملني بمغفرتك. وعفوك".

وتعتبر الإعلامية الراحلة سميحة أبو زيد من أبرز المذيعات في التلفزيون المصري، حيث كانت تقدم برنامج "صوت مصر" بالإضافة إلى برنامج "أيامنا الحلوة".

وكانت أبو زيد قد اكتشفت إصابتها بمرض خطير في الأيام القليلة الماضية ودخلت على إثرها إلى المستشفى ووقف إلى جانبها عدد كبير من أصدقائها ومتابعيها حتى يوم وفاتها الأحد الماضي 27 مايو.