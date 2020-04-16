وفاة الفنان أحمد دياب ودفنه دون جنازة بسبب كورونا

فجع الموت الوسط الفني المصري يوم أمس بعد وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر ناهز الـ75 عامًا وذلك بعد أن تدهورت حالته وتعرض لوعكة صحية شديدة.

وصرّح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر وقال أنه تم دفن جثمان الفنان أحمد دياب بعد صلاة فجر الخميس في مقابر الغفير دون إقامة أي مراسم أو جنازة تماشيًا مع القرارات والتعليمات التي تنص على التباعد الاجتماعي في الوقت الحالي منعًا لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

واشتهر الفنان الراحل بتقديمه لدور رجل الأعمال في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أعمال الفنان الراحل أحمد دياب خلال مسيرته الفنية: مسلسل "أين قلبي" مع يسرا، "حجر جهنم" و"سلسال الدم 4 و5"، و"حق مشروع"، و" الجماعة 2"، و "أنا شهيرة أنا الخائن"، و"عفاريت عدلي علام"، و"أستاذ ورئيس قسم" مع عادل إمام.

الفنان الراحل أحمد دياب من مواليد 1945، تزوج من قسمت ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة وأنجبا ولدًا وحيدًا يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

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