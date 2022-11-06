وفاة مغني الراب "آرون كارتر" عن عمر 34 عاماً.. وغموض يلتف حول الأسباب

تلقّى نجوم الراب وحمهوره الواسع صدمة جديدة بعد مقتل مغني الراب تيك اوف قبل ما يقارب الأسبوع، حيث أُعلن عن وفاة مغني الراب الشهير آرون كارتر يوم أمس السبت عن عمر يناهز الـ 34 عاماً.

تفاصيل وفاة آرون كارتر عن 34 عامًا

عثرت السلطات الرسمية على جثة مغني الراب الشهير "آرون كارتر" يوم أمس السبت في منزله والذي يقع في منطقة لانكستر في ولاية كاليفورنيا.

وأصدرت الشرطة تقارير حول العثور على جثة آرون كارتر في حوض الاستحمام وذلك بعد ان تلقّت مكالمة صباح يوم السبت تفيد بغرق أحد الأشخاص داخل حوض الاستحمام.

وبحسب محققي جرائم القتل الذين تواجدوا في مكان الحادث، فلم يكشف أي تفاصيل حول وفاة غير طبيعية أو جريمة قتل ولكن التحقيقات ما تزال مستمرّة، خاصة مع وجود بعض الغموض الذي يلف حول وفاته وسط احتمالية القتل أو الانتحار.

نبذة عن آرون كارتر

أصدر آرون ألبومات عديدة كان أولها خلال عام 1997 عندما كان عمره 7 سنوات فقط، واعتاد القيام بالجولات الغنائية رفقة شقيقه الذي كان عضو في فرقة Backstreet Boys.

وعلى صعيد حياته الشخصية فقد كان آرون لديه الكثير من القيود والقضايا القانونية بسبب تعاطي المخدرات حتى أنه أشرك نفسه في اعادة التأهيل عدة مرات، وهو ما قد يثير الشك حول أن وفاته قد تكون بسبب جرعة زائدة من المخدرات.