ويني ذا بو "الدبدوب" أبرز الحضور لحفل تتويج الملك تشارلز.. ماذا سيضيف حضوره على الحفل؟

يقترب الموعد التاريخي المنتظر لحفل تنصيب الملك "تشارلز" كـ ملك رسمياً على المملكة المتحدّة البريطانية كما أن وزجته كاميلا ستكون ملكة البلاد.

الإعلان عن حضور شخصية غير متوقعة لحفل تنصيب الملك تشارلز

أعلن مصدر ملكي مؤكّد بأن هناك ضيف جديد وغير متوقّع سيكون ضمن الحضور لحفل تنصيب الملك تشارلز الثالث وهو الشخصية الطفوليّة "ويني ذا بو Winnie the Pooh".

وستكون هذه الشخصيّة المحبوبة أحد المشاركين في الحفل حيث أن حضوره سيخلق لحظات لطيفة تتناسب مع الحفل البلاتيني في القصر الملكي.

وشاركت العديد من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر مشاركة الشخصية ويني في حفل تنصيب الملك تشارلز، حتى أن العديد من المتابعين انتقدوا حضور ويني ذا بو وعدم حضور ميغان ماركل لحفل التنصيب.

توم كروز أحد المشاركين في الحفل

كما اعلنت مصادر ملكيّة بأن النجم الهوليوودي الشهير "توم كروز" سيكون أحد الحضور الرئيسيين للحفل الملكي وذلك لأنه يتمتّع بعلاقة جيّدة مع العائلة المالكة.

وسيقام الحفل التتويج الملكي في يوم السبت المقبل الموافق 5 مايو، كما انه سيكون هناك حفل يوم الأحد 7 مايو وسيقام في قلعة وندسور.

وسيحضر العديد من المشاهير الى الحفل ومنهم كاتي بيري التي ستحيي الحفل بالاضافة الى ليونل ريتشي.