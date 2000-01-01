جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواعيد الكروية في دوري الأمم الأوروبية والمباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة.
وتستمر اليوم منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية، ومن أبرز المواجهات في هذه البطولة مساء اليوم حينما يلتقي منتخب البرتغال مع منتخب إسبانيا.
أيضًا سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مجموعة من المباريات الودية التحضيرية لكأس العالم 2022 للمنتخبات العربية، حيث تلتقي تونس اليوم مع البرازيل، والسعودية مع أمريكا، والجزائر مع نيجيريا وقطر مع تشيلي والمغرب مع الباراغواي.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة
- دوري الأمم الأوروبية – الجولة السادسة
البرتغال ضد إسبانيا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: UEFA TV
سويسرا ضد التشيك – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: UEFA TV
النرويج ضد صربيا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: UEFA TV
اليونان ضد آيرلندا الشمالية – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: UEFA TV
- مباريات ودية للمنتخبات العربية
قطر ضد تشيلي – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD
السعودية ضد الولايات المتحدة الأمريكية – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1
باراغواي ضد المغرب – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Arryadia HD
مصر ضد ليبيريا – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: OnTimeSport
الجزائر ضد نيجيريا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: TV 6 Algerie HD
تونس ضد البرازيل – الموعد: 10:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 English
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