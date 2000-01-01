جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواعيد الكروية في دوري الأمم الأوروبية والمباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة.

وتستمر اليوم منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية، ومن أبرز المواجهات في هذه البطولة مساء اليوم حينما يلتقي منتخب البرتغال مع منتخب إسبانيا.

أيضًا سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مجموعة من المباريات الودية التحضيرية لكأس العالم 2022 للمنتخبات العربية، حيث تلتقي تونس اليوم مع البرازيل، والسعودية مع أمريكا، والجزائر مع نيجيريا وقطر مع تشيلي والمغرب مع الباراغواي.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

دوري الأمم الأوروبية – الجولة السادسة

البرتغال ضد إسبانيا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: UEFA TV

سويسرا ضد التشيك – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: UEFA TV

النرويج ضد صربيا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: UEFA TV

اليونان ضد آيرلندا الشمالية – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: UEFA TV

مباريات ودية للمنتخبات العربية

قطر ضد تشيلي – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD

السعودية ضد الولايات المتحدة الأمريكية – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1

باراغواي ضد المغرب – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Arryadia HD

مصر ضد ليبيريا – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: OnTimeSport

الجزائر ضد نيجيريا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: TV 6 Algerie HD

تونس ضد البرازيل – الموعد: 10:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 English

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

مانشستر يونايتد يختار حارس الأرجنتين لخلافة دي خيا