البوابة - يختلف المطبخ العُماني عن غيره من المطابخ في شبه الجزيرة العربية ، حيث أنه مزيج من المأكولات الهندية والفارسية والشمال إفريقية والمتوسطية، وهو بشكل عام أقل توابلاً، ونادراً ما يتم تقديمه دافئًا. يعد الدجاج ولحم الضأن والأرز من العناصر الأساسية في المطبخ العُماني ، وتحتوي قائمة التوابل على الزعفران والزنجبيل وجوزة الطيب ، مما يمنحها نكهة لا مثيل لها! ونظرًا لخطها الساحلي الطويل المطل على بحر العرب ، تتنوع أطباق المأكولات البحرية هناك، تعالوا نتعرف على أهم الأطباق الشعبية العُمانية.

أطباق رمضانية من المطبخ العُماني

قائمة المأكولات العُمانية التقليدية:

1.المجبوس

يُطلق عليه أيضًا اسم الكبسة ، وهو عبارة عن أرز مخلوط بالزعفران المطبوخ مع اللحم الأحمر أو الأبيض الحار. ويتم تقديمه في المناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف والولائم الرمضانية.

طريقة التحضير:

المكونان الرئيسيان اللذان يصنعان الطبق هما الزعفران والهيل. يُطهى اللحم أولاً مع البصل والثوم ، بينما تُضاف البهارات الأخرى لاحقًا. يُطهى الأرز منفصلاً ويخلط مع اللحم ، فيحوله إلى اللون الأصفر والقشدي.

2. الشواء (المدفون)

الشواء هو طبق عماني احتفالي يتم إعداده فقط في المناسبات الخاصة مثل العيد. يتميز صنع هذا الطعام العُماني التقليدي بأنه عملية طويلة للغاية ومعقدة، حيث تبدأ العديد من العائلات في عُمان في طهي الشواء في اليوم الأول وتناول الطبق في اليوم الثاني.

في أول أيام العيد ، يتم تتبيل اللحم ، وهو لحم الضأن أو الماعز أو الإبل، بجميع أنواع البهارات. كل منزل لديه مزيج خاص به من المكونات التي يستخدمونها ، بما في ذلك التوابل مثل الكزبرة وجوزة الطيب والكمون. ثم يُلف اللحم بأوراق الموز ويوضع في فرن رملي تحت الأرض. يتم طهيها تحت الأرض لمدة يوم أو يومين ثم يتم رفعه عن الأرض ليكون جاهزاً للأكل. بمجرد إخراج اللحم من الأرض ، يصبح طريًا مع طبقة من التوابل المقرمشة حوله. يقدم مع الأرز وصلصة الطماطم.

3. مشوي السمك

طبق آخر لذيذ ستجده في المطبخ العُماني هو المشوي اللذيذ! إنه طبق يتكون من سمك الكنعد المحمص وأرز الليمون اللذيذ.

4. مشلتت

من الأطعمة الشهية المعروفة في المطبخ العُماني، وهو عبارة عن خبز ناعم محشو بالعسل أو اللحم أو السبانخ أو الجبن. يُصنع الخبز من دقيق القمح المكرر ويُعجن في كعكات رقيقة محشوة بالمكونات ويُخبز لمدة 5 دقائق تقريبًا.

5. المشكاك

يعد المشكاك طعامًا شائعًا آخر في سلطنة عُمان ، وهو عبارة عن قطع مشوية من اللحم المتبل تشك على أعواد خشبية طويلة. تقدم ساخنة مع صلصة التمر الهندي والخبز العربي الطازج.

6. حلاوة عُمانية

الحلاوة غذاء عُماني حلو مصنوع من السكر البني والعسل والبيض والتوابل المختلفة. لها الكثير من النكهات ، مثل ماء الورد ، والمكسرات، والشوكولاتة ، إلخ. كما أن بعض الحلويات مصنوعة من التمور العمانية. يستغرق غليها ببطء على نار الحطب وقتًا طويلاً. يمكن أن تستمر الحلويات أكثر من أربعة أشهر دون أن تفقد أي من جودتها! غالبًا ما تكون تقدم في نهاية الوجبة مع القهوة العربية.

7. الخبز العُماني

يُشار إليه أيضًا باسم خبز الرقاق في اللغة العامية هو خبز بسيط ولكنه أنيق تصنعه الأسر العُمانية وهو عنصر أساسي في المطبخ العُماني العريق. إنه لذيذ وسهل التحضير ويمكن أكله بثلاثة مكونات بسيطة مثل الطحين والماء والملح. تُعجن هذه المكونات إما لزجة جدًا أو رطبة مثل تلك الموجودة في عجينة الفطائر وتُطهى على قدر كبير وتقدم مع الجبن أو العسل أو البيض.

8. الهريس العُماني

الهريس هو طعام عُماني تقليدي يعود تاريخه إلى العصور الأرمنية وموثق في مخطوطات منقوشة في القرن العاشر. إنه سهل التحضير ولذيذ أيضًا نظرًا للمكونات البسيطة اللازمة لإعداده. الهريس طبق مفضل في الشرق الأوسط خاصة خلال شهر رمضان المبارك. يختلف إعداد واختيار المكونات من كل بلد عربي.

الهريس عبارة عن مزيج من القمح المسلوق أو المطحون بشكل خشن منقوع في الماء مع الزبدة المصفاة واللحوم والدهن التي تُترك طوال الليل. يبدو أشبه بالعصيدة عند تقديمه في الطبق. يقدم مع البهارات العربية وعندما يتم تقديمه يرش بالقرفة والسكر لإعطاء مذاق ورائحة منعشة.

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