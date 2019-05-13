حلويات رمضانية: الكنافة بالقشطة 

تعتبر الكنافة من أشهر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثيرين، ويتم تناولها في جميع الأوقات، وخصوصاً في المناسبات والأعياد وشهر رمضان المبارك، فهي تتميز بمذاقها الرائع، بالإضافة إلى أنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة له، وذلك لاحتوائها على نسب عالية من السعرات الحرارية، والفيتامينات، والسكر، والحديد، واليود، وغيرها الكثير.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الكنافة بالقشطة:

مقاديرالقشطة:

كوبان من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف علبة من القشطة.

مقادير الكنافة:

خمسمئة غرام من عجينة شعر الكنافة.

كوب من السكر الناعم البودرة.

كوب من السمن البلدي المُذاب.

طريقة تحضير الكنافة بالقشطة :

- أولاً نسخن الفرن على درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية.

- ثم نحضر طبقاً، ونضع جميع مقادير الكنافة فيه، السكر البودرة، والسمن البلدي، وشعر الكنافة.

- بعد ذلك نمزج هذه المقادير بأطراف الأصابع بخفة حتى لا تتكسَّر خيوط عجينة الكنافة.

طريقة تحضير القشطة:

- نضع كميّة الحليب، والنشا، والفانيلا السائلة، والسكر، في قدر.

- ثم نحرِّك الخليط جيّداً حتى يذوب النشا، وبعد ذلك نضعه على نار متوسطة الحرارة حتى يغلي، مع الاستمرار بالتحريك بملعقة خشبية، حتى تصبح القشطة ذات قوام كثيف.

- ثم نضع علبة القشطة ونقلب حتى تتداخل المقادير ونستخدمها مباشرة.

- بعد تجهيز الكنافة والقشطة، نحضِر صينية الخبز أو قالباً مفتوحاً من الوسط حسب رغبة ست البيت، ونضع ثلاثة أرباع الكمية.

- ثم بعد ذلك نسكب القشطة بهدوء حتى لا تصل للقاع.

- ثم جميع الكمية المتبقية من الكنافة فوق القشطة، ولا نحاول أبداً الضغط عليها.

- ثم نضع صينية حلوى الكنافة بالقشطة في الفرن على الشبك الأوسط، ولمدّة نصف ساعة حتى يُصبِح لون خيوط عجينة الكنافة ذهبيّ اللون، وتُصبح القشطة متماسكة.

- بعد انقضاء النصف ساعة نخرج صينية حلوى الكنافة بالقشطة من الفرن، ونقْلِبُها على سطح مسطّح.

- ثم نضيف القطر البارد على الكنافة بالقشطة مباشرة، ويُمكِن استبدال القطر بالعسل.

- نزيّن صينية الكنافة بالقشطة بالفستق الحلبي حسب الرّغبة، ونقدمها إما باردة أو ساخنة.

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