دجاج مشوي بصوص الليمون

المقادير:

• فرخة مقطعة إلى أرباع صغيرة.

• ⅓ كوب زيت زيتون.

• ⅓ كوب عصير ليمون.

• بشر ليمون.

• 4 فصوص ثوم مفروم.

• 1: 2 روزماري طازج مطحون.

• ملح.

• فلفل.



الطريقة:

1. قومي بتقطيع الفراخ إلى 4 أجزاء، وقومي بإزالة الجلد ثم قومي بتبليهم بالملح.

2. ضعي الفراخ في كيس محكم الغلق.

3. في طبق ضعي زيت الزيتون والليمون وبشر الليمون والفلفل واخلطيهم جيدا، ثم أضيفي الخليط على الدجاج.

4. قومي برجّ الكيس حتى تتأكدي أن الصوص غطى الدجاج.

5. ضعي كيس الدجاج في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات، واحرصي على إخراج الهواء منه.

6. أخرجي الدجاج من الكيس وضعيه على الشواية وقومي بتقليب الدجاج على الجانبين حتى ينضج جيدا، وزينيه بشرائح الليمون، ثم قدميه لعائلتك

للمزيد من الوصفات الرمضانية:

شوربة البروكلي بالجبن

كنافة الجبن على الطريقة التركية

طريقة عمل عصير قمر الدين