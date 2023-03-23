البوابة - شوربة العدس هي أحد الأطباق الجانبية لها قيمة غذائية عالية، وتمد الجسم بالحرارة والطاقة اللازمة له، وتحتوي على كمية جيدة من البروتين النباتي الذي يقوم بدوره في بناء وتقوية العضلات، ويكثر تحضيرها خاصة في شهر رمضان لأنها منخفضة السعرات الحرارية، وتعتبر بديل عن الدجاج واللحوم الأخرى، ويمكن تقديمها بجانب قطعة من الخبز العربي والفتوش لوجبة متكاملة.

شوربة العدس بالطريقة التقليدية

مقادير شوربة العدس بالطريقة التقليدية

كوب واحد عدس أحمر.

بصلة متوسطة الحجم.

فصان من الثوم.

جزرة حجم كبير.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

7 أكواب من مرق الدجاج.

ملعقة حجم صغير من الكمون المطحون.

ملعقة حجم صغير من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

للزينة شرائح ليمون.

طريقة تحضير شوربة العدس بالطريقة التقليدية

قم بتقطيع البصل إلى مكعبات حجم صغير.

ثم قم ببرش الجزر وفرم الثوم جيداً وضعيهم جانباً.

ثم ضع الزيت في مقلاة على النار.

ثم أضف له البصل وحمريه لمدة دقيقتين تقريباً.

ثم أضف الثوم والكمون وقلبهم جيداً لمدة دقيقتين.

ثم قم برفع البصل في وعاء آخر.

ثم قم بغسل العدس عدة مرات.

ثم ضع في القدر مع مرقة الدجاج أو الماء واطهيه لمدة 25 دقيقة.

أضف البصل والجزر المبشور والملح والفلفل الأبيض إلى العدس.

ثم اترك على النار لمدة 10 دقائق تقريباً.

ثم قم بخلط الشوربة بالخلاط الكهربائي أثناء الغليان لتصبح كريمية، ويمكنك تركها دون طحن "حسب الرغبة".

وأخيراً اسكب الشوربة في أطباق التقديم وزينيها بشرائح الليمون والخبز ثم قدمها، وصحتين وعافية.

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