ليالي لبنان بماء الورد

مقادير ليالي لبنان بماء الورد:

- أربعة أكواب من الحليب.

- كوب وربع من السميد.

- ثلاث ملاعق صغيرة من السكر.

- مغلف من المستكة.

- ملعقة كبيرة من ماء الورد.

- مكسرات.

مقادير القطر:

- كوب من الماء.

- كوب ونصف من السكر.

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

- ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

طريقة تحضير ليالي لبنان بماء الورد:

- أولاً قومي بوضع الحليب في قِدر على النار.

- ثم أضيفي السكر إلى الحليب، ثمّ اتركيه إلى أن يغلي.

- ثم خفّفي النار بعد غليان المزيج.

- ثم أضيفي المستكة وماء الورد إلى المزيج، ثمّ اطبخي المزيج لدقيقة واحدة.

- ثم ضعي المزيج في كؤوس التقديم.

- ثم ضعي القشطة على الوجه ثمّ زيّني الوجه بالمكسرات.

- ثم أضيفي القطر إلى كؤوس التقديم.

طريقة تحضير القطر:

- ضعي الماء في قِدر على النار.

- ثمّ أضف إليه السكر.

- أضيفي ماء الزهر.

- اتركي المزيج ليغلي جيداً.

- دعي القطر يبرد قبل الاستخدام، وصحتين وعافية.

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