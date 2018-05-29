ليالي لبنان بماء الورد
مقادير ليالي لبنان بماء الورد:
- أربعة أكواب من الحليب.
- كوب وربع من السميد.
- ثلاث ملاعق صغيرة من السكر.
- مغلف من المستكة.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- مكسرات.
مقادير القطر:
- كوب من الماء.
- كوب ونصف من السكر.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من ماء الزهر.
طريقة تحضير ليالي لبنان بماء الورد:
- أولاً قومي بوضع الحليب في قِدر على النار.
- ثم أضيفي السكر إلى الحليب، ثمّ اتركيه إلى أن يغلي.
- ثم خفّفي النار بعد غليان المزيج.
- ثم أضيفي المستكة وماء الورد إلى المزيج، ثمّ اطبخي المزيج لدقيقة واحدة.
- ثم ضعي المزيج في كؤوس التقديم.
- ثم ضعي القشطة على الوجه ثمّ زيّني الوجه بالمكسرات.
- ثم أضيفي القطر إلى كؤوس التقديم.
طريقة تحضير القطر:
- ضعي الماء في قِدر على النار.
- ثمّ أضف إليه السكر.
- أضيفي ماء الزهر.
- اتركي المزيج ليغلي جيداً.
- دعي القطر يبرد قبل الاستخدام، وصحتين وعافية.
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