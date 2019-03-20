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مانشستر سيتي يقترب من ساول

مانشستر سيتي يقترب من ساول
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نشر 20 اذار/مارس 2019 - 20:52 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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ساول نيغيز
ساول نيغيز

أكدت شبكة "إي إس بي إن" اليوم الأربعاء، أن مانشستر سيتي اقترب من حسم صفقة ساول نيغيز، بعد وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة مع أتلتيكو مدريد.

وكشفت الشبكة ذات المصادر الموثوقة عن رغبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا في ضم مواطنه إلى سيتي، وموافقة ساول على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

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وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد نيغيز 120 مليون جنيه استرليني، لكن أتلتيكو مدريد يريد الحصول على 100 مليون يورو من أجل الموافقة على إتمام الصفقة.

ومن المتوقع أن يعرض سيتي 80 مليون يورو كحد أقصى لمعرفته بحاجة النادي الإسباني إلى الأموال قبل بداية الصيف، لذلك قد تحسم الصفقة بشكل رسمي قريباً.

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