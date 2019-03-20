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بوغبا يحلم باللعب تحت قيادة زيدان

بوغبا يحلم باللعب تحت قيادة زيدان
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نشر 20 اذار/مارس 2019 - 20:56 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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بول بوغبا
بول بوغبا

فتح بول بوغبا الباب من جديد حول رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد، بعد التصريحات التي أدلى بها خلال تواجده في معسكر المنتخب الفرنسي، يوم الأربعاء.

وقال بوغبا: "كما قلت من قبل، اللعب لفريق بحجم ريال مدريد بمثابة الحلم لأي لاعب، وفي ظل تواجد مدرب بقيمة وقدر (زين الدين) زيدان فإن الأمر سيكون رائعاً بالتأكيد بالنسبة لمن يحب كرة القدم".

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وجاءت تصريحات الفرنسي لتزيد من شكوك جماهير مانشستر يونايتد التي تتخوف من رحيل نجمها إلى فريق آخر، خصوصاً مع رغبة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في تدعيم صفوف فريقه بأكثر من لاعب مميز خلال الفترة القادمة.

يذكر أيضاً أن بوغبا تمنى استمرار أولي غونار سولشاير مع مانشستر يونايتد، واصفاً إياه بالشخص الرائع والمدرب المميز الذي يستحق فرصة إضافية مع النادي الإنجليزي.

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