برشلونة يوشك على ضم دي ليخت

ماتياس دي ليخت

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية الأربعاء، أن برشلونة بات قريباً جداً من حسم صفقة ماتياس دي ليخت، تمهيداً لضمه رسمياً الصيف المقبل.

وكشفت مصادر الصحيفة عن نية البارسا تقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو إلى إدارة أياكس أمستردام، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز والمتغيرات، رفقة راتب سنوي قريب مما حصل عليه زميل دي ليخت وصديقه فرينكي دي يونغ.

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ويفكر كل من برشلونة وأياكس في تفعيل اتفاقية رياضية ثنائية، تسمح بموجبها تبادل الخبرات واللاعبين بين الفريقين، بحيث يحصل البارسا على أولوية شراء مواهب النادي الهولندي، بالإضافة لحصول أياكس على ميزة استعارة لاعبي الفريق الكتالوني.

وصرح دي ليخت في وقت سابق للمقربين منه برغبته في الانتقال إلى برشلونة، مفضلاً مزاملة صديقه دي يونغ عوضاً عن اختيار يوفنتوس أو مانشستر سيتي.