آرسنال يبدأ تحركاته لضم نبيل فقير

نبيل فقير

بدأ آرسنال تحركه لضم نبيل فقير نجم ليون في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، وفقاً لصحيفة "ميترو" البريطانية.

وسيقدم النادي اللندني عرضاً بقيمة 50 مليون يورو للحصول على خدمات صانع ألعاب ليون حيث يرغب المدرب آرسين فينغر في حسم الصفقة قبل كأس العالم.

وأكدت التقارير أن حديث وكيل أعمال فقير شجع آرسنال على بدء الحديث من أجل التعاقد معه.

في المقابل، بدأ فينغر رغم الحديث عن رحيله نهاية الموسم العمل لحسم صفقة لاعب الوسط المهاجم جزائري الأصل إلى جانب لاعبين آخرين لم تفصح عنهم الصحيفة.

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وكان وكيل أعمال فقير قد صرح بأنه سيجتمع مع مسؤولي ليون نهاية الموسم لحسم مستقبل موكله الذي يرغب في الانتقال لفريقٍ كبيرٍ في أوروبا.

وسيجد آرسنال منافسة من ليفربول الذي يطمح المدرب يورغن كلوب لتقوية هجومه في الفترة القادمة تحسباً لرحيل أي لاعب ولتفادي الإصابات بسبب ضغط المباريات الكبير.

وشارك فقير مع ليون في 34 مباراة هذا الموسم، وسجل خلالها 21 هدفاً، فيما مرر 4 تمريرات حاسمة.