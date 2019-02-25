آرسنال يقترب من رابيو

أدريان رابيو

أكدت صحيفة "ذا سن" البريطانية اليوم الاثنين، اقتراب آرسنال من حسم صفقة انتقال أدريان رابيو، بعد خروج برشلونة من المفاوضات نهائياً، ورفضه التعاقد مع الدولي الفرنسي.

ودخل النادي اللندني على الخط مؤخراً برغبة من مدربه أوناي إيمري، الذي يعرف اللاعب جيداً بعد فترة قضاها الثنائي معاً في باريس سان جيرمان.

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ويأمل الغانرز في إنهاء الاتفاق على بنود العقد مع اللاعب ووكيله خلال الأيام المقبلة، من أجل إعلان الصفقة بشكل رسمي قبل الموسم الجاري.

ويريد آرسنال جلب رابيو لتعويض رحيل آرون رامزي إلى يوفنتوس الصيف المقبل، خصوصاً أن لاعب وسط باريس سان جيرمان سيرحل مجاناً بعد نهاية عقده الصيف القادم.