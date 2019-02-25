جماهير تشيلسي تنقلب على كيبا وتطالب برحيله

كيبا آريزابالاغا

انفجر جمهور تشيلسي غضباً، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، أمس الأحد، على ملعب ويمبلي.

وأكدت الجماهير الغاضبة أن الإسباني هو السبب الأول في خسارة اللقب بنتيجة 4-3 بعد التعادل السلبي في الزمن الأصلي والإضافي، بعد افتعالة أزمة كبيرة قبل النهاية بدقائق، حينما رفض الخروج من الملعب لدخول زميله الحارس البديل ويلي كاباييرو، بناء على تغيير الجهاز الفني للفريق قبل ركلات الترجيح.

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وطالبت جماهير تشيلسي إدارة ناديها بمعاقبة كيبا، بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك، ليطالب برحيله وبيعه الصيف المقبل، نظراً لما قام به من تصرف غير رياضي خلال النهائي.

ورغم المشاكل الكبيرة بين جمهور تشيلسي والمدرب ماوريتسيو ساري بسبب سوء النتائج مؤخراً، إلا أن بيئة المشجعين عبرت عن سعادتها بأداء البلوز أمام سيتي، مع التأكيد على تحميل كيبا مسؤولية الخسارة بالكامل.

يذكر أن جون تيري قائد تشيلسي السابق هاجم الحارس الإسباني أيضاً بعد المباراة، مشيراً إلى أنه قام بتصرف غير احترافي، وبعيداً تماماً عن سلوك تشيلسي وشخصيته داخل الملعب.