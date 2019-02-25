مورينيو: مانشستر سيتي يعرف كيف يفوز

أشاد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لكلٍ من تشيلسي ومانشستر يونايتد بما يقدمه مانشستر سيتي من مستويات في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها المدرب البرتغالي وأكد خلالها أن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يولي اهتماماً بالعديد من التفاصيل الصغيرة للغاية وهو ما يمنحه أفضلية على منافسيه.

كما تطرق مورينيو للحديث عن إيدين هازارد وأكد أنه قادر على اللعب في صفوف ريال مدريد وتقديم مستويات كبيرة.

جماهير تشيلسي تنقلب على كيبا وتطالب برحيله

نيمار: أفتقد مساعدة ميسي

كارفاخال يسخر من أتلتيكو مدريد

مبابي يحطم الأرقام القياسية رغم صغر سنه

ميسي يسير على درب الأساطير

وقال البرتغالي: "مانشستر سيتي فريق يعرف كيف يقوم بكل شيء، وكيف يستفيد من كل كبيرة وصغيرة في الملعب، وهذا شيء يحتاج لفريق كبير يتمتع بعناصر ذكية وتملك الخبرات.

"إنه فريق يلعب كرة قدم بنفس القدر الذي يقدر فيه التفاصيل الصغيرة للغاية التي عندما تجتمع في النهاية تكون هامة".

واختتم مورينيو تصريحاته بالحديث عن مستقبل هازارد: "لا أعرف قراره لأني لم أتحدث معه منذ فترة طويلة، دعونا نتحدث عن موهبته، فهو يملك الموهبة والشخصية لتمثيل ريال مدريد بكل تأكيد".