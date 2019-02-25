شائعات تدخل ميسي في تجديد عقد فالفيردي تثير الجدل

فالفيردي وميسي

جُنّ جنون جماهير برشلونة بعد خبر منسوب لصحفي في صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الصادرة من الكتالونية والذي قال فيه أن القائد ليونيل ميسي كان صاحب قرار تجديد عقد المدرب إيرنيستو فالفيردي.

وسبق أن نشرت صحيفة "آس" المدريدية النبأ نفسه، لكن بمنطق أنّ النجم الأرجنتيني لا يمانع باستمرار فالفيردي، وبالطبع لم يطلب أو يتحدث مع الإدارة بصورة مباشرة.

بعض الجماهير طلبت برحيل ميسي عن برشلونة وآخرون عبروا عن غضبهم بأنّ "ليو" سيؤدي إلى نهاية حقبة النادي الكتالوني الناجحة كما تسبب في إزدهارها في الماضي، وكل ذلك بناء على إشاعة.

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الخبر المنسوب لصحيفة "موندو" لم يُنشر أصلاً، والصحفي الذي قيل أنه ذكر الخبر لم يعد يعمل هناك منذ سبتمبر الماضي، ولم ينشر أي شيء عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بخصوص هذه الشائعة.

صحيح أن ما تم تناقله نسيته الجماهير بعد تألق ميسي أمام إشبيلية وتسجيل ثلاثية (هاتريك)، لكن مثل هذه الشائعات تسببت بجنون وإرباك أكبر بكثير مما قيل عن هداف برشلونة التاريخي ومدربه.