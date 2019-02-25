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بنزيمة: لعبت لخدمة رونالدو لكني قائد هجوم ريال مدريد الآن

بنزيمة: لعبت لخدمة رونالدو لكني قائد هجوم ريال مدريد الآن
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نشر 25 شباط/فبراير 2019 - 17:32 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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رونالدو وبنزيمة
رونالدو وبنزيمة

أكد النجم كريم بنزيمة أنه أصبح القائد الأول لهجوم ريال مدريد، بعد أن بقي طوال المواسم الماضية تحت ظل زميله السابق كريستيانو رونالدو، الذي رحل إلى يوفنتوس الصيف الماضي.

وقال بنزيمة في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية نشرت اليوم الاثنين: "الآن أنا قائد الهجوم، قبل ذلك كنت ألعب في خدمة كريستيانو، كنت دائماً ما أبحث عنه من أجل مساعدته لتسجيل المزيد من الأهداف".

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وأضاف: "كنت ضمن الخطة البديلة، الآن الأمر يعتمد علي ويعتمد على قدرتي على إظهار رغبتي في التسجيل".

"أحب حياتي"، كان هذا هو العنوان التي اختارته المجلة الفرنسية، لوضعه على غلافها لوصف فحوى المقابلة التي أكد فيها بنزيمة أنه يمر بفترة تألق على المستوى الفني، واختتم النجم الفرنسي قائلا: "أشعر بأني أطير الآن".

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