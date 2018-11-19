آسينسيو في أسوأ موسم له مع ريال مدريد

ماركو آسينسيو

فاجأ ماركو آسينسيو هذا الأسبوع جماهير ريال مدريد ببعض التصريحات التي قال فيها أنه ما يزال في الـ 22 من عمره، وأنه ليس مجبراً على قيادة الفريق ودفع العربة من المقدمة في ظل وجود لاعبين أكثر خبرة منه للقيام بهذا الدور.

أثارت هذه التصريحات ضجة بين مشجعي الميرينغي، في ظل تراجع أداء الدولي الإٍباني في الوقت الذي كان فيه مرشحاً لشغل دور القيادة، وتصدر مشهد النجومية بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وتؤكد الأرقام أن هذا الموسم، الذي هو الثالث لآسينسيو في الفريق الأول، هو أسوأ موسم له رفقة الملكي، مع اثنتي عشرة مباراة في الدوري الإسباني، وأربع في دوري أبطال أوروبا، وواحدة في كأس الملك، وأخرى في كأس السوبر الأوروبي، حيث لم يسجل فيها سوى هدفين فقط.

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وخلال موسم 2016-2017، ومع نفس عدد المباريات التي خاضها حتى الآن، كان آسينسيو قد سجل ستة أهداف، اثنان منها في الدوري، ومثلها في الكأس، وواحد في دوري الأبطال وآخر في كأس السوبر الأوروبي.

وفي موسم 2017-2018، وصل إلى خمسة أهداف، أربعة في الدوري وواحد في الكأس، حيث في 2016-2017، لعب 647 دقيقة وسجل ستة أهداف، بواقع هدف كل 108 دقائق، وفي الموسم الذي تلاه كان قد لعب 926 دقيقة سجل 5 أهداف، بمعدل هدف كل 185 دقيقة، والآن لعب 1.092 دقيقة بهدفين، أي بهدف كل 546 دقيقة.