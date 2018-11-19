شقيق إيدين هازارد في طريقه إلى روما

هازارد يحتفل بهدفه الثاني في شباك سويسرا

ثبَّت النجم إيدين هازارد أقدامه، بين أفضل لاعبي العالم، من خلال تألقه مع تشلسي ومنتخب بلجيكا في انتظار أن يحصد جائزة الكرة الذهبية في المستقبل القريب، بينما يحاول شقيق له أن يخرج من عباءته وأن يفرض اسمه بين نجوم اللعبة.



وارتفعت أسهم تورغان الشقيق الأصغر لإيدين في الآونة الأخيرة، من خلال مسيرته المميزة مع بوروسيا مونشنغلادباخ ومنتخب الشياطين الحمر، لكنه يقترب من قطع خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية، إذ يضع مونشي المدير الرياضي لروما اللمسات الأخيرة على عقد لضمه الصيف المقبل.

ويسعى النادي الإيطالي لتعزيز خط وسطه وسط تكهنات برحيل خافيير باستوري، الذي عانى من الإصابات هذا الموسم.

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وسجل تورغان 7 أهداف، وصنع 4 في 11 مباراة خاضها مع مونشنغلادباخ ليساهم في احتلال فريقه المركز الثاني في الدوري الألماني، إذ ينتهي عقده في 2020، لكن روما متلهف لضمه قبل أن تتفتح أعين الأندية الكبرى عليه.

وتكهن موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي بأن قيمة الصفقة ستتراوح بين 25 و30 مليون يورو، لضم الدولي البلجيكي الذي يجيد شغل جميع مراكز الهجوم، مثل شقيقه في خطوة قد تفتح له أبواب النجومية عالمياً، بعد أن فشل في فرض اسمه في تشيلسي مثل إيدين.

يذكر أن تورغان سجل هدفين لمنتخب بلاده في مباراة أمس أمام نظيره السويسري والتي خسرها الشياطين الحمر بنتيجة 2-5.