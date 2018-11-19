مشجع يطلب إرسال أهداف لرونالدو في جنازته بدلاً من الزهور

كريستيانو رونالدو

يسيطر شغف كرة القدم ونجومها على البعض لدرجة كبيرة، تجعل أقصى أحلامهم لقاء لاعبهم المفضل والتقاط صورة معه، أو تتويج فريقهم بلقب ما.

وفي إيطاليا أراد مشجع ليوفنتوس أن يظل وفياً للساحرة المستديرة حتى بعد وفاته.

وترك المشجع الذي يدعى ماريو ستيفانيني ولقبه "الدورو"، بعد أن توفي عن عمر 77 عاماً، رسالة طلب فيها أهدافاً من توقيع نجم يوفي كريستيانو رونالدو بدلاً من الزهور، حيث في إعلان الجنازة كتبت أسرة "الدورو" موعد المراسم وفي النهاية عبارة "بدلاً من الزهور، من فضلكم أرسلوا أهدافاً لسي آر 7".

شقيق إيدين هازارد في طريقه إلى روما

بونجاح هداف العالم في 2018 على حساب ميسي ورونالدو

سواريز: ديمبيلي يستحق التواجد في برشلونة

محمد زيدان يمتدح صلاح

تقرير: يوفنتوس يدرس التخلي عن ديبالا لاستقطاب مبابي

وبات من المعتاد في إيطاليا الآن الدعوة في إعلان الجنائز، لتقديم تبرعات بدلاً من الزهور، إلا أن طلب "الدورو" فريد من نوعه.

يذكر أن رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد انتقل الصيف الماضي إلى يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو، وأحرز بقميص البيانكونيري 8 أهداف في 12 مباراة ضمن الدوري الإيطالي.