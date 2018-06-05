آسينسيو: لا أستطيع تخيل ريال مدريد دون رونالدو

كريستيانو رونالدو

لا يستطيع ماركو آسينسيو تخيل ريال مدريد بدون كريستيانو رونالدو بعد أن تحدث النجم البرتغالي عن إمكانية رحيله عن النادي الملكي خلال الصيف.

وكان الدولي البرتغالي قد ألمح لاحتمالية ريحله عن ريال مدريد بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، قبل أن يعتذر عن تصريحاته التي قال أنها لم تُفهم بالشكل الصحيح.

بدوره، قال آسينسيو زميل الهداف البرتغالي في تصريحات صحفية: "لا أستطيع تخيل اللعب في ريال مدريد بدونه، رونالدو لاعب هام جداً بالنسبة لنا وللنادي ويجب أن يستكمل مسيرته معنا".

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وتطرق آسينسيو للحديث عن مدربه السابق زين الدين زيدان فقال: "تفاجئت برحيله، لكني تعلمت منه الكثير، لقد وثق بي وعلاقتنا كانت جيدة منذ البداية، أكن له الكثير من الاحترام والتقدير، كان أول من من منحني فرصة المشاركة".

يذكر أن زيدان رحل عن تدريب ريال مدريد بصورة مفاجئة بعد تحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي