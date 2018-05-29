آلابا يرفض الانتقال لريال مدريد بشكلٍ قاطع

ديفيد آلابا

نفى ديفيد آلابا ظهير بايرن ميونيخ الأيسر اقترابه من ريال مدريد مشيراً إلى أنه لم يقم بإجراء أي حوار صحفي هو أو والده مع وسائل الإعلام الإسبانية.

وارتبط اسم الدولي النمساوي كثيراً في الفترة الماضية بالانتقال لبطل أوروبا لتعويض مارسيلو الذي بدأ يتقدم في السن.

وقال آلابا قال في تصريحات صحفية: "في هذه اللحظة لست مستعداً للرحيل، أنا سعيد في بايرن ميونيخ وأمامي بعض الخطط المستقبلية.

"لا أعرف شيئاً عن الحوار الصحفي الذي نقل على لسان والدي، وقد أكد لي بدوره أنه لم يجر أي حوار صحفي".

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وكانت صحيفة "آس" الإسبانية المقربة من ريال مدريد قد نشرت حواراً صحفياً منسوب لوالد آلابا ألمح فيه لإمكانية انتقال ابنه إلى النادي المدريدي.

وتابع نجم بايرن: "أعلم أن الانتقالات في كرة القدم باتت أسرع من المتوقع، لكني هنا أمتلك عقداً يمتد لفترة طويلة، وأشعر بالراحة لذلك يمكنني أن أؤكد استمراري مع بايرن ميونيخ الموسم القادم".

وشارك آلابا الذي يمتد عقده مع بطل ألمانيا حتى صيف عام 2021 في 36 مباراة الموسم المنصرم، سجل خلالها هدفين فقط.