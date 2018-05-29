نابولي يستهدف أشرف حكيمي

أشرف حكيمي

يسعى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي الجديد للتعاقد مع أشرف حكيمي ظهير ريال مدريد الحالي استغلالاً لقلة مشاركاته مع فريقه.

وكان الدولي المغربي قد توج مع ريال ببطولة دوري أبطال أوروبا على الرغم من عدم لعبه في النهائي وخروجه من القائمة التي فازت على ليفربول بنتيجة 3-1 في كييف.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" أن أنشيلوتي يرغب في التعاقد مع حكيمي خلال الصيف على سبيل الإعارة.

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وكان المدرب المخضرم قد تولى تدريب نابولي مؤخراً بعد رحيله عن بايرن ميونيخ منتصف الموسم الماضي بسبب النتائج السيئة.

يذكر أن أنشيلوتي يعد من أنجح المدربين في عالم كرة القدم، وقد نجح من قبل في التتويج مع ميلان بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، ولقب الدوري الإيطالي، كما فاز باللقب الأوروبي مع ريال مدريد.