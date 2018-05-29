تركي آل الشيخ يؤكد غياب محمد صلاح عن كأس العالم مجدداً

تقارير متضاربة حول حالة النجم المصري

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية مجدداً غياب نجم المنتخب المصري محمد صلاح عن المشاركة في كأس العالم 2018.

وتعرض هداف ليفربول لإصابة في الكتف إثر التحام مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد خلال نهائي دوري أبطال أوروبا السبت الماضي، لتخرج تقارير أشارت إلى احتمالية غيابه عن المونديال الروسي، مقابل تقارير أخرى أكدت تواجده.

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وقال آل الشيخ عبر حسابه على موقع "فايسبوك": "أنهى نجمنا الكبير محمد صلاح أشعة MRI الأولى، وتأكد للأسف أن إصابته قوية كما قلنا ستستغرق شهرين، هناك بصيص من الأمل حيث سيجري MRI آخر خلال ساعات ودعواتنا له بالشفاء ويا رب نشوفه في المونديال".

ويتواجد صلاح في إسبانيا حالياً من أجل تلقي العلاج أملاً في اللحاق بالبطولة الأهم على مستوى المنتخبات.

يذكر أن منتخب مصر يشارك في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات أوروغواي والسعودية وروسيا.