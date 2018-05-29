تقرير: يوفنتوس يعرض هيغواين و50 مليون يورو مقابل إيكاردي

ماورو إيكاردي

قدم يوفنتوس عرضاً مغرياً لجاره إنتر من أجل الحصول على خدمات المهاجم ماورو إيكاردي.



وتقاسم الدولي الأرجنتيني المستبعد عن قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس العالم الشهر القادم لقب هداف الدوري الإيطالي مع تشيرو إيموبيلي، نجم لاتسيو بـ 29 هدفاً لكلٍ منهما.

وقالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أن إدارة يوفي عرضت على نظيرتها في إنتر خدمات المهاجم الأرجنتيني الآخر غونزالو هيغواين إضافة لـ 50 مليون يورو.

راموس "المثير للجدل" ينجو من العقوبة

نابولي يستهدف أشرف حكيمي

ماركا: انتقال غريزمان إلى برشلونة مهدد بالفشل

رمضان صبحي يفضل البقاء في إنجلترا

صور وفيديو: الكشف عن قمصان ريال مدريد لموسم 2018-2019

ويحتوي عقد إيكاردي على شرط جزائي بقيمة 110 مليون يورو، وسيكون متاحاً في الفترة ما بين 1 وحتى 20 يوليو، على أن يباع فقط خارج إيطاليا.

وأضافت الصحيفة أن ممثلي يوفنتوس القانونيين يدرسون عقد إيكاردي بهدف إيجاد طريقة لتفعيل الشرط الجزائي.

والمفاجئ في الأمر، أن إنتر وإيكاردي، جاهزون لدراسة هذا العرض المغري وفقاً للصحيفة، مع أن تقارير إعلامية سابقة أكدت أن النيراتزوري لا يرغب ببيع نجمه وقائده لمنافس مباشر في إيطاليا.

يذكر أن هيغواين انضم بدوره إلى قائمة الأرجنتين المشاركة في كأس العالم على عكس مواطنه هداف الدوري الإيطالي.