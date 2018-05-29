ماركا: انتقال غريزمان إلى برشلونة مهدد بالفشل

أنتوان غريزمان

أصبحت صفقة انتقال أنتوان غريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة مهددة بالفشل وفقاً لتأكيدات صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقالت الصحيفة أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا لم يعد واثقاً من ضم الدولي الفرنسي بعد التطورات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة رغم أنه كان قد تحدث بثقة عن الأمر في وقت سابق.

حاول العديد من لاعبي أتلتيكو مدريد إقناع غريزمان بالبقاء ونشر دييغو غودين فيديو يؤكد فيه استمرار المهاجم الفرنسي مع الروخيبلانكوس.

يخشى برشلونة أن يكون لاعبي أتلتيكو مدريد قد نجحوا في التأثير على غريزمان وسيطمح أن يقوم الثنائي سامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي بتأثير مخالف في معسكر الديوك الفرنسية.

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وكان اقترب البارسا من ضم غريزمان مع انتهاء الموسم الماضي في ظل الخلافات بين اللاعب وإدارة النادي والجماهير، لكن بياناً صارماً من إدارة الروخيبلانكوس أجبر برشلونة على التراجع ولو لبعض الوقت.

وكان الهداف الفرنسي هدفاً لمانشستر يونايتد صيف عام 2017 قبل أن يعلن استمراره مع الفريق بعد حرمانه من التعاقدات ليفوز معه بلقب الدوري الأوروبي.

وكان غريزمان قد أكد في وقت سابق أنه يريد حسم مصيره قبل كأس العالم ليصبح تركيزه منصباً فقط على منتخب بلاده.

وشارك صاحب الـ 27 عاماً شارك في 49 مباراة الموسم الماضي سجل خلالها 29 هدفاً، كما مرر 15 تمريرة حاسمة.