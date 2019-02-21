آليغري: أتلتيكو مدريد يجعلك تلعب بشكل سيء

ماسيميليانو آليغري

قال ماسيميليانو آليغري المدير الفني ليوفنتوس أن أتلتيكو مدريد "يجعلك تلعب بشكل سيء ويجعل المباراة تسير ببطء".

وخسر يوفي أمام الروخيبلانكوس أمس الأربعاء 0-2 في ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

وقال آليغري في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "تحتاج أمام أتلتيكو إلى الصبر، والدقة في التمرير عندما تواجه أتلتيكو، لا تكون هناك فرص كبيرة، يجعلوك تلعب بشكل سيء وتصبح المباراة بطيئة أن الأمور بهذه البساطة.

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"لم يلعب الفريق بشكل جيد، كانت المباراة صعبة، لأنهم يعطونك فرصاً قليلة للغاية في الشوط الثاني، لم نتكيف مع طريقة اللعب، ولكننا حاولنا".

وأكد آليغري أنه من الأفضل أن ينسى الفريق هذا التعثر في أقرب وقت ممكن، وقال: "يتعين علينا أن ننسى هذه الخسارة، وأن نتدرب وأن نلعب في الدوري ثم نستعد لمباراة الإياب لقلب النتيجة، يجب أن نقدم مباراة عظيمة".

ويلتقي يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب في 12 مارس المقبل.