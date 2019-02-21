سيميوني يعلق رداً على احتفاله المثير للجدل

دييغو سيميوني

تحدث دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عن احتفاله المثير للجدل بعد فوز فريقه على يوفنتوس مشيراً إلى أنه كان عبارة عن رد فعل حماسي لا أكثر.

وكان أتلتيكو قد حقق انتصاراً هاماً على ضيفه يوفي بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدفان عن طريق دييغو غودين وخوسيه ماريا خيمينيز.

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بعد اللقاء، احتفل سيميوني بحركة مخلة بالآداب، إلا أنه شدد على كونه تصرفاً نابعاً من القلب لم يقصد به شيئاً.

ودافع المدرب عن نفسه بالقول: "كانت مباراة حماسية، وما حدث في الدقائق الأخيرة منها كان مثيراً للغاية واستحق الاحتفال.

"لم أقصد الإساءة إلى أحد، كان تصرفاً من القلب عبر عن احتفالي بانتصار هام عملنا من أجله طويلاً".