رونالدو: أملك خمسة ألقاب في دوري الأبطال وأتلتيكو مدريد صفر

رونالدو يرد على الهتافات التي وجهتها له جماهير أتلتيكو مدريد

عاد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، مرة أخرى لمعايرة أتلتيكو مدريد وجماهيره بعد نهاية مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

وسقط يوفي بهدفين نظيفين أمام مستضيفه على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية وبات في وضع صعب للعبور لربع النهائي.

وشهدت أحداث المباراة عدة لقطات لرونالدو وهو يشير بأصابعه الخمسة لجماهير أصحاب الأرض في إشارة لفوزه بلقب دوري الأبطال 5 مرات سابقة، رداً على الهتافات الموجهة إليه باسم منافسه ليونيل ميسي، وتهربه الضريبي.

ملخص مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس 2-0 دوري أبطال أوروبا

أهداف مباراة شالكة ومانشستر سيتي 2-3 دوري أبطال أوروبا

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه 5-1 الدوري الفرنسي

صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد يوفنتوس

بيكيه يعود لمهاجمة ريال مدريد

وواصل رونالدو هجومه في منطقة اللقاءات الصحفية بعد المباراة، حيث ظهر وهو يكرر نفس الإشارة ويردد: "أملك خمسة ألقاب في دوري الأبطال وأتلتيكو يملك صفراً".

وسبق لرونالدو الظفر باللقب أربع مرات مع ريال مدريد، ومرة مع مانشستر يونايتد عام 2008.

وسيكون رونالدو وفريقه مطالبون بتقديم عرض أفضل والفوز بفارق ثلاثة أهداف نظيفة من أجل العبور لربع النهائي، وذلك في لقاء العودة الذي سيقام في الـ 12 من الشهر المقبل.