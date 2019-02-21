إيمري: مستقبل أوزيل مع آرسنال بيد اللاعب

مسعود أوزيل

دعا أوناي إيمري مدرب آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لاعب الوسط مسعود أوزيل لتخطي الإصابات والحالة المرضية التي يعاني منها والحفاظ على التماسك وثبات المستوى حتى يستعيد مكانه ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

وشارك النجم الألماني أساسيا أربع مرات مع الغانرز منذ التعادل 1-1 مع ولفرهامبتون واندرارز في نوفمبر 2018، وربما يعود في مباراة الإياب أمام باتي بوريسوف في دور الـ 32 بالدوري الأوروبي اليوم الخميس.

ورفض إيمري الاستعانة بجهود أوزيل عدة مرات هذا الموسم "لأسباب خططية"، لكن المدرب الإسباني أظهر رضاه عن أداء اللاعب في التدريبات هذا الأسبوع.

وقال المدير الفني للصحفيين أمس الأربعاء: "الأمر بيد اللاعب نفسه. عمل باجتهاد كبير هذا الأسبوع وطلبت منه أن يحافظ على ثبات مستواه وأن يكون متاحاً للفريق.

"عندما تخوض تدريباتك بكفاءة وثبات في المستوى يمكنك مساعدة الفريق من خلال تقديم أفضل أداء في المباريات".

سيميوني يعلق رداً على احتفاله المثير للجدل

رونالدو: أملك خمسة ألقاب في دوري الأبطال وأتلتيكو مدريد صفر

ملخص مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس 2-0 دوري أبطال أوروبا

أهداف مباراة شالكة ومانشستر سيتي 2-3 دوري أبطال أوروبا

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه 5-1 الدوري الفرنسي

وأضاف: "أداؤه حالياً يفيد زملاءه لأن آرسنال يمر بمرحلة مهمة وحاسمة في الموسم.

"إذا تخلص من الإصابة ومن المرض كما ظهر فيمكن أن نرى مسعود في أفضل حالاته معنا".

وخسر آرسنال 0-1 في مباراة الذهاب التي جرت في روسيا البيضاء بعد أداء ضعيف وسيخوض مباراة الإياب اليوم الخميس دون المهاجم أليكساندر لاكازيت الذي يخضع لعقوبة إيقاف.

ويأمل لاعب الوسط آرون رامزي في المشاركة أساسياً بعد تعافيه من مشكلة في الركبة، فيما يعاني آينسلي ميتلاند-نيلز من وعكة صحية.