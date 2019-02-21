نيمار يواصل العلاج في البرازيل لـ 10 أيام

نيمار دا سيلفا

أعلن باريس سان جيرمان اليوم أن مهاجمه نيمار دا سيلفا سيواصل علاجه في البرازيل بعد الإصابة التي تعرض لها في قدمه.

وأوضح النادي أن الدولي البرازيلي يحتاج إلى علاج خاص لمدة عشرة أيام في بلاده على أن يعود بعدها للعاصمة الفرنسية باريس من أجل الالتحاق مجدداً بصفوف فريقه.

الصحف البريطانية تشيد بفوز مانشستر سيتي على شالكة

إيمري: مستقبل أوزيل مع آرسنال بيد اللاعب

سيميوني يعلق رداً على احتفاله المثير للجدل

رونالدو: أملك خمسة ألقاب في دوري الأبطال وأتلتيكو مدريد صفر

ملخص مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس 2-0 دوري أبطال أوروبا

وكان نيمار أصيب في مشط القدم خلال مباراة فريقه أمام ستراسبورغ بكأس فرنسا علماً بأنه أجرى جراحة في نفس موضع هذه الإصابة العام الماضي إثر إصابة أخرى أبعدته عن الملاعب لثلاثة شهور قبل عودته للمشاركة مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2018 بروسيا.