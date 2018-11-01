آليغري: رونالدو الأحق بجائزة الكرة الذهبية

كريستيانو رونالدو

أكد ماسيميليانو آليغري المدير الفني ليوفنتوس أحقية كريستيانو رونالدو بالفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وحقق الدولي البرتغالي بطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وكان هداف نسخة الموسم الماضي برصيد 15 هدفاً.

وقال آليغري في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "يستحق كريستيانو الفوز بالكرة الذهبية نظراً لكل ما قدمه الموسم الماضي؛ الأهداف التي سجلها والبطولات التي حققها تبرهن على ذلك.

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"وجوده وضع فريقنا في مستوى أفضل لأنه لاعب يتمتع بخبرات دولية وعقلية لا تطلب سوى الانتصار".

وأكد المدرب أن يوفنتوس يستهدف الفوز بلقبي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، موضحاً أن الطريق للقب المحلي طويل، كما أن المنافسين في أوروبا أقوياء وعلى رأسهم برشلونة.

من جانبه، امتدح ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفي زميله البرتغالي أيضاً مؤكداً أن وجوده منح الثقة لزملائه بقدرتهم على تحقيق جميع البطولات التي يشاركون فيها هذا الموسم، كما شدد على تأقلم "صاروخ ماديرا" السريع مع طريقة الفريق.

يذكر أن رونالدو سجل 7 أهداف وصنع 5 أخرى في 12 مباراة خاضها مع يوفنتوس في جميع البطولات هذا الموسم حتى الآن.