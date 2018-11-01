نهائي دوري أبطال إفريقيا بتقنية الـ VAR لأول مرة

حكم الفيديو المساعد

سيصطدم الأهلي المصري بغريمه الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة في الظهور الأول لحكم الفيديو المساعد في هذه المسابقة القارية.

وستقام المباراة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية الساحلية، قبل أن يستضيف الترجي لقاء الإياب على ملعب رادس بعد أسبوع واحد.

وسيظهر حكم الفيديو في المباراتين لأول مرة في بطولات إفريقيا.

ويملك الأهلي، الذي فاز مرة واحدة في آخر أربع مباريات في كل المسابقات، أفضلية على الترجي في المواجهات المباشرة، حيث فاز سبع مرات مقابل ثلاثة انتصارات للفريق التونسي في 16 مواجهة.

وقال باتريس كارتيرون مدرب الأهلي الذي يحلم بقيادة الفريق لإحراز لقبه التاسع في البطولة والأول منذ 2013: "وجود الجماهير في المدرجات خلال مباراة الذهاب دافع قوي وحافز للاعبين من أجل تحقيق أفضل نتيجة".

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وأضاف المدرب الفرنسي الذي توج بلقب دوري الأبطال مع مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية في 2015: "نعتبر دائماً جماهير الأهلي شريكة في الانتصارات التي تحققت، إنها تستحق الأفضل".

وسيحتاج الأهلي إلى الظهور بشكل مختلف بعدما قدم أداء متواضعاً خلال الخسارة 2-1 في ضيافة وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف النهائي لكنه تأهل لفوزه 2-0 ذهاباً.

وفي السنوات الماضية كان الترجي، الفائز ببطولة إفريقيا في 1994 و2011، ينجح في التعادل في مصر قبل أن يخسر على أرضه، لكن الترجي سيحاول التعلم من دروس الماضي.

والتقى العملاقان في نهائي 2012 وتعادل الترجي في ملعب برج العرب 1-1، قبل أن يخسر على أرضه 2-1 ويذهب اللقب للعملاق القاهري صاحب الرقم القياسي في إحراز بطولة إفريقيا.