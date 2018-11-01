ستيرلينغ يوافق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي

رحيم ستيرلينغ

أبدى الجناح رحيم سترلينغ موافقته المبدئية على تجديد عقده مع مانشستر سيتي لفترة طويلة.

وينتهي عقد الدولي الإنجليزي الحالي خلال 18 شهرلً من الآن، وسط تكهنات حول إمكانية استمراره مع النادي الإنجليزي.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن سيتي نجح في إقناع الجناح المتألق بالتوقيع على عقد طويل المدى عقب محادثات مع تكسيكي بيغيرستاين المدير الرياضي للنادي خلال الأيام الماضية.

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ومن المتوقع أن يعلن حامل لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي عن تجديد عقد ستيرلينغ خلال الأسابيع المقبلة، ليستمر مع النادي حتى 2023، علماً بأنه كان مطلوباً من قبل عدة أندية أوروبية كبيرة.

وسيشهد عقد النجم الإنجليزي الجديد زيادة ملحوظة في الأجر، حيث قد يصل راتبه الأسبوعي إلى 275 ألف جنيه استرليني.

يذكر أن ستيرلينغ انضم لسيتي قادماً من ليفربول عام 2015، وسجل 48 هدفاً في 151 مباراة حتى الآن.